Freiburgs Streich adelt Juves Di María: „Eine Augenweide“

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat Juventus Turins Matchwinner Ángel Di María nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League in den höchsten Tönen gelobt. Den Weltmeister spielen zu sehen, sei „eine Augenweide“, sagte der 57-jährige Streich, „auch wenn du der gegnerische Trainer bist.“ Di María war am Donnerstag der auffälligste Mann auf dem Platz und hatte in der 53. Minute den 1:0 (0:0)-Siegtreffer für Italiens Fußball-Rekordmeister erzählt.