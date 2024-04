„Das ist ein historischer Tag“ Freudentränen und riesige Party: Bayer 04 Leverkusen feiert den Meistertitel

Schwer gezeichnet saß Reiner Calmund tief eingesunken in einem roten Sofa in den Katakomben der Bayarena und gab ein Interview. Der 5:0-Erfolg von Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen und die damit verbundene Freude und Erleichterung hatten sichtbare Spuren hinterlassen bei dem 75-Jährigen, der fast 30 Jahre die Geschicke des Clubs als Funktionär maßgeblich mitbestimmt hat. Doch über das Vize-Triple in Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League im Jahr 2002 war er nie hinausgekommen. Es war also wenig verwunderlich, dass er diesen Abend auf der Stadiontribüne als wertvollsten seiner größten Fußballmomente einstufte – und dabei Tränen in den Augen hatte. Schließlich hatte Bayer Leverkusen soeben seinen ersten Meistertitel in der 120-jährigen Vereinsgeschichte gewonnen.