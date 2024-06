Nationalmannschaft Füllkrug schon beim DFB-Team - Auch ter Stegen in Franken

Der 31-Jährige begleitete die Teamkollegen nach DFB-Angaben auch zum vorletzten Test vor der EM in Nürnberg gegen die Ukraine. Die beiden Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie Füllkrugs BVB-Kollege Nico Schlotterbeck werden dagegen am Dienstag in Herzogenaurach erwartet.