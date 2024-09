DFB-Team Füllkrug sieht „krass veränderte“ Nationalmannschaft

Die sportliche Perspektive in der Nations League mit den ersten Partien am Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn und drei Tage später in den Niederlanden sieht Füllkrug optimistisch. „Wir wollen da weitermachen, wo wir bei der EM aufgehört haben“, sagte er. Der Titel in dem UEFA-Wettbewerb müsse auch mit Blick auf die im Jahr 2026 folgende WM das Ziel sein. „Jeder Fußballer hält gern einen Pokal in den Händen“, sagte Füllkrug.