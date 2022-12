Bundesliga : Füllkrug würde Werder nur bei Top-Angebot verlassen

Bremen Torjäger Niclas Füllkrug würde Werder Bremen nur im Falle eines Top-Angebots verlassen.

„Grundsätzlich muss erst einmal Interesse und ein Angebot eines anderen Vereins vorliegen, für den es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen“, sagte Füllkrug (29) in einem Interview der „Sport Bild“.

„Denn Werder ist für mich kein 08/15-Club. Wir haben eines der schönsten Stadien in Deutschland, eine super Stimmung bei den Spielen, tolle Bedingungen, eine gute Mannschaft und ein tolles Trainer-Team. Also stimmt zurzeit sehr viel“, sagte Füllkrug, der bei der Fußball-WM in Katar einer der wenigen Lichtblicke im deutschen Team war.