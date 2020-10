Große deutsche Fußballmomente : Fünf Neue für die Hall of Fame des deutschen Fußballs

Der ehemalige deutsche Mittelfeldspieler und Kapitän Michael Ballack ist in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Foto: Michael Hanschke/dpa

Dortmund Drei von ihnen waren Weltmeister, gemeinsam absolvierten sie mehr als 400 Länderspiele: Berti Vogts, Klaus Fischer, Michael Ballack, Rudi Völler und Andreas Möller gehören nun zur Hall of Fame des deutschen Fußballs. Offiziell gefeiert wird aber erst im nächsten Jahr.

Rudi Völler, Klaus Fischer, Andreas Möller und Michael Ballack und Berti Vogts werden in die Ruhmeshalle im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund aufgenommen, wie die Initiatoren mitteilten. Eine Fachjury aus Sportjournalisten hatte die fünf Neuzugänge gewählt. Damit gehören nun 34 deutsche Fußball-Größen der Hall of Fame an, die 2018 mit der Benennung der Gründungself ins Leben gerufen worden war.