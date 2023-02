2. Liga : Fünfter Sieg in Folge: St. Pauli schlägt Rostock

Fünfter Sieg in Folge: St. Pauli schlägt Rostock

Hamburg- Der FC St. Pauli hat das brisante Nordduell gegen Hansa Rostock gewonnen und den fünften Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga nacheinander gefeiert.

Die Hamburger beschenkten ihren Trainer Fabian Hürzeler zum 30. Geburtstag in einer intensiven Begegnung mit einem 1:0 (1:0) und fügten den Gästen die zweite Niederlage in Folge zu. Der Sieg distanzierte die Hausherren weiter deutlich von den Abstiegsrängen, die Rostocker trennen vier Punkte vom Abstiegs-Relegationsrang.

Ausschreitungen begleiten das Spiel

Nach einem ausgeglichenen Beginn brachte St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine (26. Minute) die Hausherren mit einem wuchtigen Kopfballtreffer im ausverkauften Millerntor-Stadion in Führung. Das Tor verunsicherte die Gäste, die erst zum Ende der ersten Hälfte mit drei guten Tormöglichkeiten zurückkamen. Doch die Rostocker scheiterten am Hamburger Torhüter Nikola Vasilj, der Torlatte und sich selbst. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste vereinzelt zu Chancen, waren aber insgesamt zu harmlos, um auszugleichen.