Transfers : Fürths Tillman wechselt in die USA zu Los Angeles FC

Fürth Fußball-Profi Timothy Tillman wechselt von der SpVgg Greuther Fürth in die Major Soccer League zu Los Angeles FC. Das teilte der Zweitligist mit. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler kam in 85 Pflichtspielen für die Franken zum Einsatz.

Der Wechsel in die USA war für das Fürther Eigengewächs noch möglich, weil dort Transfers im Winter länger möglich sind als in Deutschland.

Tillman spielte nach dem Bundesliga-Abstieg in dieser Saison nicht mehr so eine gute Rolle in Fürth. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen.