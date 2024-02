Bayer Leverkusen gegen Bayern München Titel, Thesen, Tore zum Topspiel in der Fußball-Bundesliga

Man kommt ja gar nicht umher, beim Thema Meisterschaft an Bayer Leverkusen zu denken. Nicht weil die „Schalen“ im Übermaß in der Clubvitrine glänzen, sondern weil diese durch Abwesenheit einer Meisterschaftstrophäe glänzt. Spötter würden jetzt laut Richtung Leverkusen rufen. „Nur gucken, nicht anfassen.“ Eine Hand ist nun jedoch dran an dem Ding.