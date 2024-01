Selbstversuch So schwer ist es, an Tickets für die Fußball-EM zu kommen

Einmal ein Fußballspiel bei einem großen Turnier im Stadion erleben – das ist der Traum vieler kleiner Mädchen und Jungs. Um meinem Sohn diesen Traum zu erfüllen, meldete ich mich Anfang Oktober bei der Uefa an und bewarb mich um Tickets – ganz bescheiden um insgesamt nur sechs Karten der günstigsten Kategorie für zwei Spiele in Köln, je einmal in der Vorrunde und einmal im Achtelfinale. Gesamtkosten: rund 200 Euro.