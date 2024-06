DFB-Kapitän voller Zuversicht Ilkay Gündogan will die Nationalmannschaft zum Titel führen

Die Errungenschaften der Hochtechnisierung haben, keine Frage, auch den Fußball nicht ausgespart. Alles ist messbar, alles erfassbar. Der Profi-Fußball hat seine Kinder gläsern gemacht. Keine Leistungsdaten der Spieler bleiben den sogenannten Fußball-Trackern verborgen, Sensoren am Körper. So darf es nicht verwundern, dass auch die kleinste Sünde nicht unentdeckt bleibt. Eine Pizza am Abend (Niklas Süle hatte wohl schon mittags eine), dazu eine Cola – das ist natürlich für keinen Sportlerkörper förderlich.