Mit One Republic und Meduza Kim Petras aus Hennef singt offiziellen Song für Fußball-EM

Petras wurde in Köln geboren und wuchs in Hennef-Uckerath auf. Mittlerweile lebt sie in Los Angeles. Im Februar hatte sie als erste Transgenderkünstlerin einen Grammy gewonnen. Zusammen mit dem britischen Sänger Sam Smith wurde sie für ihren Hit „Unholy“ als bestes Popduo ausgezeichnet. Im Juni erschien ihr Debütalbum „Feed the Beast“.