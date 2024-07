Favoriten-Duell im EM-Viertelfinale Deutschland oder Spanien: Wer die besten Chancen aufs Halbfinale hat

■ Torwart: Vor Turnierbeginn wehrte Manuel Neuer in gewohnter Beharrlichkeit aufgekommene Kritik routiniert ab. Wer sich sorgte um die Leistungsfähigkeit des lange verletzten Skifahrers vom Starnberger See, muss sich nun verwundert die Augen reiben. Der erfreuliche Befund von lediglich zwei Gegentoren in vier Spielen ist ursächlich auch an ihm festzumachen. Neuers Paraden erinnern an jenen Neuer, der beim WM-Triumph in Brasilien noch unüberwindbarer erschien als sein Titan-Vorgänger Oliver Kahn 2002. Einer von zwei Torschützen gegen ihn ist ein Mitspieler: Antonio Rüdiger (beim 5:1 gegen Schottland). Der Weltmeister will den einzigen Titel, der ihm noch fehlt – an seiner Form sollte es nicht scheitern.