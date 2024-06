Nationalmannschaft Einer wie Blitz und Donner

Seine Vita vom Fußballkäfig-Kick in Berlin-Neukölln bis ins Santiago Bernabéu dient der Mannschaft als Bereicherung an Hingabe, die in dieser Ausprägung sonst fehlen würde. Er steht nicht für Glanz und Gloria, obschon er mit seinen wohltemperierten Pässen auch einen gepflegten Spielaufbau betreiben kann, nein, wenn es blitzt und donnert, es auf Emotionen ankommt, dann ist es sein Spiel. Der wilde Sieg gegen Dänemark dürfte ganz nach seinem Geschmack gewesen sein. Nicht weniger als vier Schüsse hatte er am Ende geblockt, so viele wie niemand sonst auf dem Platz. Auch dies ein Wert, der ihn zum legitimen Chef eines deutschen Blockbuster-Duos erklärt. In diesem hatte sich bislang beim Turnier Jonathan Tah an seiner Seite als kompetenter Kämpfer und zuverlässiger Mitstreiter bewährt. Seine Gelbsperre eröffnete gegen Dänemark nun Nico Schlotterbeck die Chance, eine neue Zusammenstellung der Innenverteidigung zu provozieren. Er nutzte sie (voll)umfänglich, bewies nicht nur als präziser Zweikämpfer gehobenen Standard, sondern leitet auch das entscheidende 2:0 Musialas ein. Nur einmal gab er den alten „Schlotti“, als er einfach den Ball im eigenen Strafraum vergaß und den Dänen überließ, die jedoch nicht mehr trafen als das Außennetz. In dem Dortmunder erachtete Torwart Manuel Neuer den „heimlichen Man of the Match“. Aber es kann ja nur einen geben. Ein großer Gewinner war Schlotterbeck auf jeden Fall. Womit der Bundestrainer nun vor der Gewissensfrage steht: Wiedereingliederung Tahs oder Festhalten an Schlotterbeck im Viertelfinale am kommenden Freitag in Stuttgart (18 Uhr)?