Borussia Dortmund : Fußball für den Frieden: Emotionales Benefizspiel beim BVB

Dortmund Applaus für die Gäste und Jubel bei gegnerischen Toren. Im Spiel zwischen dem BVB und Dynamo Kiew geht es anders zu als sonst beim Fußball. 35.000 Zuschauer bekunden ihre Solidarität mit der Ukraine.

Videobotschaft von Kiews Bürgermeister

Mindestens so viel Aufmerksamkeit wie den Profis wurde anderen Darstellern aus dem fernen Kiew oder im Stadion zuteil. In einer Videobotschaft wenige Minuten vor dem Anpfiff sprach Wladimir Klitschko, ehemaliger Box-Weltmeister, dem BVB und den Fans seinen Dank aus: „Ihr zeigt, dass wir nicht vergessen werden. Ihr zeigt, dass Wladimir Putin diesen Krieg nie gewinnen wird.“ Auch Kiews Bürgermeisters Vitali Klitschko richtete in einer Botschaft einige Worte an die Besucher.