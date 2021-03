Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Legende Klaus Fischer : „Als Stürmer wird man geboren“

Flanke, Fischer, Fallrückzieher: Auf diese Weise erzielte der Nationalspieler am 16. November 1977 nicht nur das 4:1 gegen die Schweiz, sondern auch das „Tor des Jahrhunderts“. Foto: dpa

Interview Klaus Fischer erzielte in den 1970er Jahren das „Tor des Jahrhunderts“ - per Fallrückzieher. In Deutschland vermisst er gerade einen geeigneten Nachfolger als klassischer Mittelstürmer. Bayern-Star Robert Lewandowski traut der frühere Schalke- und Köln-Torjäger jedoch zu, die „Ewig-Rekorde“ von Gerd Müller zu knacken.