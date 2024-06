DFB-Elf dank „Joker“ Gruppensieger Raum und Füllkrug sorgen für ganz besonderen Moment

Ja, so einfach kann Fußball sein. Als sich jedoch am Sonntag die Eruption der Glückseligkeit aus dem hübschen Stadion am Frankfurter Stadtwald in die Nacht verabschiedet hatte, reichten schlichte Einlassungen vor den neugierigen Journalisten nicht mehr aus. Dabei wollten Niclas Füllkrug und David Raum es auch gar nicht belassen, begleitet im Hochgefühl des Erlebten. Die beiden hätten ebenso gut als Leiter eines Proseminars referieren können über das „Verhalten bei Flanken und Kopfball vor dem Tor“ (ein Klassiker der Fußball-Literatur wäre das wohl nicht geworden). Füllkrug zeigte sich in Plauderlaune. Schwelgte sogar in Kindheitserinnerungen, als er zum Schluss seines Vortrags im Fach „Flanke-Kopfball-Tor“ von seinen einschneidenden Eindrücken während der WM 2006 berichtete. Als 13-Jähriger hatte er im Fernsehen beobachtet, wie Oliver Neuville den Ball gegen Polen in Dortmund ins Tor spitzelte, nachdem David Odonkor in letzter Minute geflankt hatte.