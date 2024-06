Vorletzter EM-Test Deutschland dominiert gegen die Ukraine, kommt aber nicht über ein 0:0 hinaus

Unter den Augen von Bundeskanzler Olaf Scholz war Deutschland gleich auf Ballbesitzfußball ausgerichtet. Doch nach einer ersten Torannäherung von Jamal Musiala (2.) zischte erstmal der pfeilschnelle Mykhailo Mydryk auf und davon, Antons Ballblock jedoch verhinderte Schlimmeres (4.). Der Nachschuss von Viktor Tsygankov flog in den Nürnberger Nachthimmel. Das Bild des Spiels änderte sich zunächst nicht. Das DFB-Team entwickelte viel Druck auf die vielbeinige Abwehr der Gäste, die allein in Kontern das Mittel zum Erfolg erkannten (15.). Und als nach einer langgezogenen Flanke von Groß Kapitän Ilkay Gündogan völlig frei am Fünfmeterraum auftauche, den Ball aber nicht richtig erwischte mit dem Kopf (15.), ging Sekunden später das erste Mal die La Ola durchs Max-Morlock-Stadion. Es wirkte, als wollten die Fans in Franken eine Euphoriewelle lostreten, die auch während der EM durchs Land schwappen soll. Noch besser wäre es wohl um die Stimmung bestellt gewesen, wäre Wirtz‘ Schuss nicht knapp über das Tor geflogen (20.). Weiterhin zog die Ukraine einen Befestigungswall auf, offenbar so stabil wie die Kaiserburg von Nürnberg. Erst ein Schuss von Groß nach feiner Einzelleistung Jamal Musialas entfachte wieder Gefahr (29.).