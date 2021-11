Positiver Test bei Niklas Süle : Welche Folgen der Corona-Fall für die Nationalmannschaft hat

Niklas Süle ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: dpa/Swen Pförtner

Wolfsburg Ein positiver Corona-Test von Niklas Süle verursacht im deutschen Nationalteam vor den abschließenden WM-Qualifikationsspielen Unruhe. Einige Profis sind bereits abgereist, andere unterliegen einer besonderen Betreuung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Guido Hain

Die Jecken, natürlich, die werden am Donnerstag wieder von der Leine gelassen, um im Rheinland die fünfte Jahreszeit standesgemäß zu begrüßen. Trotz steigender Corona-Infektionszahlen. Deshalb wurde den Feierwütigen auch eine Art Notzügel angelegt, der es überwiegend lediglich Geimpften oder Genesenen gestattet, sich recht zügellos durch die Straßen und Kneipen zu schieben.

Am Elften im Elften soll einige Hundert Kilometer weiter nördlich weniger eine Begrüßung denn eine Verabschiedung einen der Hauptpunkte des Abendprogramms bilden. Soll Joachim Löw in der sehr beschaulichen VW-Stadt Wolfsburg der große Bahnhof bereitet werden, wenn er nach seinem Rücktritt im Sommer und 15 Jahren im Amt des Bundestrainers offiziell vom DFB verabschiedet wird.

Doch das feierliche Rahmenprogramm für das Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) ist nun ein wenig in den Hintergrund geraten, denn zwei Tage vor dem Termin gab es eine sehr unliebsame Botschaft aus dem deutschen Lager: Niklas Süle ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach der sehr kontrovers und emotional geführten Debatte um Joshua Kimmich, der öffentlich einräumte, nicht geimpft zu sein, wurde das DFB-Ensemble somit kurz vor den letzten beiden Spielen in der WM-Qualifikation schon wieder von der Pandemie eingeholt.

DFB-Direktor Bierhoff rechnet mit Spruch von Thomas Müller

Wie im Auge des Sturms gebärdete sich beim erneuten Wirbel um das verhängnisvolle Virus rund um die Mannschaft Oliver Bierhoff am Dienstag. Einen besorgniserregenden Zustand wollte der DFB-Direktor dennoch bei keinem der Nationalspieler ausgemacht haben. Zwar sei die Situation nicht leicht für sie, aber „eine Riesenbetroffenheit“ habe er nicht gespürt. Und da mit Humor so mancher Malaise die Schärfe zu nehmen ist, ließ Bierhoff noch eine Anmerkung folgen, die sich auf einen Münchner bezog, der der Humoreske ja nicht abgeneigt ist. Nein, einen Spruch von Thomas Müller habe er noch nicht gehört, aber „der wird bestimmt in den nächsten Stunden noch kommen“.

Bierhoff, der den Fähigkeiten des Ur-Bayern vertraut, mit Witz und Verve auch schwierige Situationen etwas leichter wirken zu lassen, ließ es an der gebotenen Ernsthaftigkeit aber keineswegs fehlen. An dem Fall habe man „schwer zu knabbern“, gab Bierhoff mit ernster Miene in der Autostadt zu. Und: „Wir wussten, was auf uns zukommen kann. Das müssen wir akzeptieren. Wir gehen verantwortungsvoll damit um.“

Die Auseinandersetzung um eine mögliche oder nötige Impfpflicht erhält nun also, nachdem Kimmich seine Skepsis kundgetan hatte, neuen Input. Unmittelbare Auswirkungen hat der neue positive Corona-Fall sowohl für Süle als auch für vier weitere DFB-Spieler, die in engem Kontakt zu dem Münchner Abwehrhünen standen. So mussten in Kimmich, Serge Gnabry, der selbst genesen ist, und Jamal Musiala drei Bayern-Profis am Dienstag das noble DFB-Quartier am Mittellandkanal verlassen und die Heimreise Richtung Süden antreten. Dasselbe gilt für den jungen Salzburger Karim Adeyemi. Corona-Quarantäne statt Länderspiel.

Andersherum liest es sich für ein Quartett, das ebenfalls gemeinsam mit Süle im Flieger aus München nach Wolfsburg gekommen war. Für diese vier Spieler – Manuel Neuer, Thomas Müller, Leon Goretzka und Leroy Sané – gilt zwar zunächst ein Bleiberecht, doch sie unterliegen einer „besonderen Betreuung“, wie es Bierhoff ausdrückte. Will heißen: Sie sollen sich vorläufig abgesondert vom Rest der DFB-Auswahl im Teamhotel bewegen, beim Essen beispielsweise an isolierten Tischen sitzen.

DFB-Arzt Tim Meyer äußert sich nicht zu Impfstatus der Spieler

Eine komplizierte Konstellation, denn es stellt sich doch die Frage: Wieso wurden die vier negativ getesteten Kontaktpersonen um Kimmich in Quarantäne geschickt, vier andere Begleiter Süles bei der Anreise aber nicht? Sie dürfen wohl am Donnerstag spielen.

Dass außer Kimmich auch die drei anderen abgereisten Nationalspieler ungeimpft sind, wollte und durfte Tim Meyer nicht bestätigen. Die Anordnung des Gesundheitsamts allein könne nicht zwingend als Folge einer fehlenden Corona-Impfung gewertet werden, sagte der DFB-Teamarzt. „Grundsätzlich ist es so, dass die Impfung eines der Kriterien ist“, sagte Meyer, ein bekennender Impf-Befürworter. Eines von mehreren, denn auch „die Intensität und die Dauer der Kontakte“ würden einbezogen. Laut grundsätzlicher Empfehlung des Robert Koch-Instituts müssen enge Kontaktpersonen ohne Symptome nicht mehr in Quarantäne, wenn sie geimpft sind.

Für Bundestrainer Hansi Flick bedeutet dieses Tohuwabohu erst einmal eine Neusortierung seines Personals. Als Sofortmaßnahmenpaket nominierte er die Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku sowie den Ex-Leverkusener Kevin Volland von der AS Monaco nach.

Beim Spiel gegen Liechtenstein hat er dann die Möglichkeit, seinem Vorgänger Löw, an dessen Seite er als Assistent den WM-Titel in Rio gewann, für die geleistete Arbeit zu danken. Die Austragung dieser und der letzten Qualifikations-Partie für die WM-Endrunde in Katar 2022 am Sonntag in Eriwan gegen Armenien ist derzeit nicht gefährdet. Die WM-Erlaubnis hat sich die DFB-Auswahl ohnehin schon eingeholt.