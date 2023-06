Fußball-Profi aus Troisdorf Laura Vogt bekommt einen Profivertrag zum Geburtstag

Im Mai feiert Laura Vogt nicht nur ihren Geburtstag, in diesem Jahr fiel auf denselben Tag auch ihr offizieller Einstieg in die erste Frauenmannschaft des 1. FC Köln. Den Vertrag zu unterzeichnen, war, so Vogt, ein „klasse Geburtstagsgeschenk“. In der Bundesliga aufzulaufen, sei schon ihr Traum gewesen, als sie als kleines Kind anfing, beim 1. FC Spich in der Jugend Fußball zu spielen.