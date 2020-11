Fußball-Verband verlängert Corona-Auszeit : Fußball-Verband Mittelrhein stellt Spiele für 2020 ein

Der Ball ruht – und das bleibt bis ins neue Jahr auch so. Foto: dpa (Symbolbild)

Bonn Der Fußball-Verband Mittelrhein stellt den Spielbetrieb für 2020 ein. Damit werden alle Spieler vorzeitig in Winterpause geschickt.

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) stellt den Spielbetrieb für den Rest des Jahres 2020 im Herren-, Frauen- und Jugendbereich auf Verbands- und Kreisebene aufgrund der Covid-19-Pandemie ein und schickt seine Vereine somit vorzeitig in die Winterpause. „Aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens ist eine kurzfristige Zulassung des Spielbetriebs seitens der zuständigen Behörden nicht absehbar. Das Präsidium begrüßt daher die Entscheidung der zuständigen spielleitenden Stellen”, erklärte FVM-Präsident Bernd Neuendorf im Anschluss an die Präsidiumssitzung am Montag.