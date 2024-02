Baller League FV Endenich trennt sich von fünf Spielern

Bonn · Die Teilnahme an der sogenannten Baller League und die Mittelrheinliga lassen sich für den Club nicht vereinen. Was als harmloses Event startete, spaltet nun in Bonn und der Region die Amateurvereine.

15.02.2024 , 18:30 Uhr

Kapitän Abdenbi Oubelkhiri (M.) wurde vom FV Endenich rausgeworfen. Foto: Wolfgang Henry

Von Constantin Graf

Paukenschlag kurz vor dem Beginn der Rückrunde: Der abstiegsbedrohte Fußball-Mittelrheinligist FV Endenich hat sich von fünf Spielern getrennt, die an der sogenannten Baller League teilnehmen. Betroffen sind neben Kapitän Abdenbi Oubelkhiri auch Tom Wüstenberg, Benedikt Palm, Florian Schöller und Angreifer Leonardo dos Santos. „Dieser schwere Schritt war leider alternativlos für uns“, sagt der Sportliche Leiter Abdsamad Amraoui. „Die vergangenen Wochen haben jedoch gezeigt, dass sich Mittelrheinliga-Fußball und die Teilnahme an der ,Baller League‘ nicht verbinden lassen.“