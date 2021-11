Nachfolge von Fritz Keller : Bernd Neuendorf aus Bonn bereit zur Kandidatur als DFB-Präsident

Bernd Neuendorf, Chef des Fußball-Verbands Mittelrhein, will für das Amt des DFB-Präsidenten kandidieren. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Bonner Bernd Neuendorf will sich für die Wahl zum DFB-Präsidenten aufstellen lassen. Am Montagabend gab der Chef des Fußball-Verbands Mittelrhein seine Kandidatur offiziell bekannt.

Die Chancen, dass der künftige DFB-Präsident aus Bonn kommt, sind gestiegen. Bernd Neuendorf, der Vorsitzende des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM), hat am Montag im Rahmen der Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten in Frankfurt am Main seine Bereitschaft zur Kandidatur für das höchste Amt im deutschen Fußball bekannt gegeben.