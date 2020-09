Der 7. Januar 1977 war ein eiskalter Wintertag. Es war der Tag, an dem mir Franz Beckenbauer, zum ersten und einzigen Mal (im wahrsten Sinne des Wortes), über den Weg lief und sogar ein paar Worte mit mir wechselte. Ich war damals gerade 15 geworden und mit meinen Eltern im Winterurlaub im Allgäu. Weil der Pokalkracher des FC Bayern gegen die eigene Amateurmannschaft anstand (ja, das war damals noch möglich), ging ich meinen Eltern so lange auf die Nerven, bis sie einem gemeinsamen Besuch des Spiels im Münchner Olympia-Stadion zustimmten. Beim 5:3-Sieg der Profis (vier mal Gerd Müller) froren wir erbärmlich. Nach dem Spiel lauerte ich am Marathontor des Stadions auf Bayern-Spieler, um Autogramme zu ergattern. Durch das Tor, so hatte ich erfahren, verließen die Spieler das Stadion, um zu ihren Autos auf dem Parkplatz zu gehen. Doch es kam niemand. Gab es noch andere Fluchtwege? Ich wollte schon aufgeben, da näherte sich in der hereinbrechenden Dunkelheit eine Gestalt, in der Hand eine Sporttasche. Könnte ein Spieler sein, dachte ich. Und es war ein Spieler, nämlich Franz Beckenbauer, der ganz unkaiserlich im grünen Parka geradewegs auf mich zusteuerte. Vor lauter Aufregung traute ich mich nicht, ihn um ein Autogramm zu bitten. „Geh, sprich ihn an“, ermunterte mich meine Mutter, „der ist auch nur ein Mensch“. Nachdem der Kaiser mir ein Autogramm gegeben hatte, ergab sich ein kurzes, freundliches Gespräch zwischen dem Weltmeister aus München und dem B-Jugend-Kicker aus Heimerzheim. Beckenbauer fragte mich sogar, in welcher Mannschaft ich auf welcher Position spiele und welche Klasse ich besuche. Ich wünschte ihm noch viel Erfolg. Doch der fromme Wunsch half nichts. Der FC Bayern spielte eine schlechte Saison, wurde am Ende nur Siebter – und der Kaiser verließ München in Richtung New York. Aber unsere B-Jugend wurde Meister. Hans-Peter Fuß