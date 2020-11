Bundesliga-Meeting : Geheimniskrämerei und Ausschluss: Schatten über Club-Treffen

Frankfurt/Main Die große Frage ist, ob beim von Bayern-Boss Rummenigge anberaumten Treffen von 14 Bundesligisten und dem Hamburger SV in Frankfurt Wegweisendes herauskommt oder die Einheit des Profifußballs auf das Spiel gesetzt wird.

Das nicht genehme Quartett hatte mit einem Positionspapier zu einer Neuverteilung der TV-Gelder ab der Spielzeit 2021/22 stark angeeckt. Schließlich geht es um 4,4 Milliarden Euro aus den nationalen Medienerlösen, die bis nach Ende der Saison 2024/25 unter den 36 Proficlubs aufgeteilt werden - und zwar weniger erfolgsabhängig. So soll unter anderen an den Tabellenersten der Bundesliga höchstens nur noch doppelt so viel ausgeschüttet werden wie an den Tabellenletzten. Dies und anderes gefällt den Branchenführern aus München, Dortmund Mönchengladbach, Leipzig oder Leverkusen nicht.