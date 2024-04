31. Spieltag „Gekämpft, geschrien, gefightet“: Bochum feiert 3:2-Sieg

Butscher hatte vor der Partie vom wichtigsten Spiel der Saison gesprochen. „Wir müssen hier brennen, von der ersten Sekunde an Optimismus ausstrahlen und vorangehen“, hatte der 43-Jährige gesagt. Und seine Mannschaft nahm ihn beim Wort. In den ersten zehn Minuten erarbeiteten sich die Bochumer fünf Torchancen. Allein Philipp Hofmann hatte drei Abschlüsse. Bei seiner besten Gelegenheit lenkte Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann den Ball gerade noch an die Latte.