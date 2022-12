Bundesliga : Gladbachs Sommer äußert sich nicht zu Manchester-Gerüchten

Lusail Torhüter Yann Sommer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich nach dem bitteren 1:6 im WM-Achtelfinale mit der Schweiz gegen Portugal nicht zu seiner Zukunft äußern wollen. „Bitte nicht diese Frage jetzt“, sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

In den letzten Tagen hatte es Gerüchte um einen Winter-Wechsel Sommers zu Manchester United gegeben. Der Vertrag des Borussia-Kapitäns, der seit 2014 in Gladbach spielt, läuft am Saisonende aus. „Wir wägen alles genau ab und sind in jedem Fall vorbereitet“, hatte Manager Roland Virkus der „Bild“ gesagt. Der „Rheinischen Post“ sagte er, man sei mit Sommer „in Gesprächen, in guten Gesprächen.