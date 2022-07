2. Liga : Göttlich nun hauptamtlicher Präsident des FC St. Pauli

Hamburg Oke Göttlich ist ab sofort hauptamtlicher Präsident des FC St. Pauli, wie die Hamburger mitteilten.

In einem eingetragenen Verein aus der 2. Fußball-Bundesliga brauche es „höchste Aufmerksamkeit, um die Mitgliederinteressen, Anforderungen von Mitarbeitenden, gesellschaftlichem Wandel und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen mit den Herausforderungen durch die Auswüchse des Profifußballs“, sagte der 46-Jährige. Göttlich steht seit 2014 an der Spitze des Clubs. „Diese Aufgabe ist für ein rein ehrenamtliches Gremium - vor allem in Krisensituationen - kaum leistbar.“