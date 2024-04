Bundesliga Goretzka äußert sich eindeutig zur Zukunft beim FC Bayern

„Aus meiner Sicht ist alles klar: Mein Vertrag läuft bis 2026, und es gibt keinen Grund, über eine Veränderung nachzudenken“, zitierte die „Sport Bild“ den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler. Goretzka hatte in den vergangenen Monaten viel Kritik abbekommen und gilt in einigen Medien als Kandidat für einen Wechsel. Zudem verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Goretzka bei den Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande, seine EM-Teilnahme ist in Gefahr.