SC Freiburg : Grifo über Trainer Streich: „Gehört zu den Allergrößten“

Freiburg Der Freiburger Bundesligaprofi Vincenzo Grifo spricht in höchsten Tönen von seinem Trainer Christian Streich. „Sein Anspruch ist es, immer einen draufzusetzen. Für mich zählt Christian Streich zu den Allergrößten im Fußball.

Deshalb würde der 29-Jährige auch Streich gegen niemanden eintauschen, „auch nicht gegen Nagelsmann“, wie Grifo betonte. Der Italiener hatte einst auch unter Julian Nagelsmann bei der TSG 1899 Hoffenheim gespielt, allerdings mit mäßigem Erfolg. „Beide sind überragende Trainer, so viel steht fest. Ich habe in Hoffenheim leider nicht viel gespielt, aber das lag nicht daran, dass Julian und ich nicht miteinander auskamen. Es passt in Freiburg unter Christian einfach besser.“ In dieser Saison hat Grifo bereits neun Tore in 15 Spielen erzielt.