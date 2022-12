2. Liga : „Große Aufgabe“: Trainer Hürzeler bei St. Pauli vorgestellt

Der neue Pauli-Trainer Fabian Hürzeler ist der jüngste Coach in den ersten drei Profiligen in Deutschland. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg Der 29 Jahre alte Fabian Hürzeler soll den abstiegsbedrohten Hamburger Kiez-Club St. Pauli als Cheftrainer aus der Krise führen. Der ehemalige Co-Trainer fühlt sich bereit für die Aufgabe.

„Es ist ein Neuanfang und das sehen wir als Chance“, ergänzte er. Der gebürtige US-Amerikaner soll den Tabellen-15. vor dem Abstieg bewahren. Hürzeler ist der jüngste Coach in den ersten drei Profiligen in Deutschland. „Ich definiere mich nicht über die Situation, sondern ich definiere mich darüber, was ich den Jungs an Inhalten, Leistungen vermitteln kann“, fügte er hinzu. Dementsprechend habe er immer Respekt vor großen Aufgaben.