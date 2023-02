Champions League : Guardiola hat „großen Respekt“ vor RB: „Kaum aufzuhalten“

Leipzig Star-Trainer Pep Guardiola hat sich als Bewunderer der Entwicklung von RB Leipzig gezeigt.

„Ich habe großen Respekt. Als ich in Deutschland war, waren sie noch in der 2. Liga. Jetzt mögen sie noch nicht bereit sein, in der Liga mit Bayern mitzuhalten, aber sie sind jedes Jahr in der Champions League“, sagte der Coach von Manchester City. Der englische Meister tritt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig an.