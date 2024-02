Bundesliga Gündogan über Bayern-Krise: „Überrascht mich sehr“

Die Münchner hatten am Sonntag mit dem 2:3 beim VfL Bochum die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie kassiert und haben in der Bundesliga als Zweiter bereits acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel rechnet trotz der Job-Garantie seines Chefs Jan-Christian Dreesen in den nächsten Tagen mit intensiven Diskussionen um seine Person.