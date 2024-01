Bundesliga „Haben Zeitnot“: BVB startet in die Mission Aufholjagd

Das kurze Trainingslager in Marbella erwies sich nur bedingt als Mutmacher. Immerhin kam die Arbeit von Offensivtrainer Sahin und Defensivcoach Bender beim Team gut an. „Ich halte von beiden sehr viel. Sie werden uns auf jeden Fall weiterhelfen“, befand Kapitän Emre Can. Doch bei den dürftigen Auftritten in den Testspielen gegen AZ Alkmaar (2:2) und Standard Lüttich (3:3) waren nur wenige Fortschritte erkennbar.