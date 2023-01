Bundesliga : Haller im BVB-Kader - Ohne Reus gegen Augsburg

Dortmund Nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung ist Sébastien Haller zurück. Der Stürmer steht vor seinem BVB-Pflichtspieldebüt.

Der im vergangenen Sommer an Hodenkrebs erkrankte ivorische Nationalspieler hat bisher noch kein Pflichtspiel für den BVB bestritten. „Er ist nicht zurück, er ist endlich da. Er hat bis jetzt noch nicht einmal mit uns in diesem Stadion gespielt“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic bei DAZN und freute sich auf die Verstärkung im Angriff. Ohnehin habe er wieder viel mehr Möglichkeiten. „Es ist wieder die Situation, dass man harte Entscheidung treffen muss, wo es um Nuancen geht. Aber das ist das, was wir wollen. Jeder in diesem Kader wird gebraucht.“