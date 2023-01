Bundesliga : Haller vor Bundesliga-Debüt für BVB - Reus-Einsatz fraglich

Dortmund Vor dem Bundesliga-Restart steht der auf Platz sechs abgerutschte BVB in der Bringschuld. Das erfreuliche Blitz-Comeback von Sebastien Haller schürt den Glauben an eine Trendwende.

BVB-Rekordeinkauf

Auch der erst in dieser Woche von Union Berlin verpflichtete Julian Ryerson spielt in den Personalplanungen von Terzic bereits eine Rolle: „Er ist ein ganz toller Typ, der hier in den ersten Tagen super angekommen ist. Er wird uns in der Rückrunde und auch in der weiteren Zukunft sehr viel helfen.“