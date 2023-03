2. Liga : Heidenheim ringt Darmstadt im Spitzenspiel mit 1:0 nieder

Heidenheim Der 1. FC Heidenheim hat den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga wieder richtig spannend gemacht.

Darmstadt führt nun mit 49 Punkten vor dem Hamburger SV (48) und Heidenheim (46). Jan-Niklas Beste (89. Minute) erzielte am Samstagabend vor 12.212 Zuschauern in der Voith-Arena das entscheidende Tor. Heidenheim bleibt damit in dieser Saison zu Hause ungeschlagen.