2. Liga : Heimniederlage: Hannover 96 mitten in der Krise

Heimniederlage: Hannover 96 mitten in der Krise

Hannover Hannover 96 steckt in der 2. Fußball-Bundesliga in einer schweren Krise.

Ein Punkt aus fünf Spielen - das ist die ernüchternde Rückrunden-Bilanz nach den Gegentoren von Baris Atik (48.) und Luc Castaignos (62.) sowie einer Gelb-Roten Karte für Lukas Kunze in der 55. Minute. Erst in Unterzahl kam Hannover noch zum 1:2 durch Louis Schaub (69.) und mehreren klaren Chancen in der Schlussphase.