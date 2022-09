Champions League : Heimpleite: Leipzig blamiert sich gegen Donezk

Leipzig Der Auftakt in die Champions League sollte die Wiedergutmachung für die zuletzt peinliche Bundesliga-Leistung sein. Doch RB Leipzig kommt auch gegen Außenseiter Donezk nicht in Tritt.

Das 1:4 (0:1) des deutschen Pokalsiegers gegen den ukrainischen Meister am Dienstagabend zum Start der Champions League war kein gewöhnliches Königsklassenspiel. Für Tedesco bedeutet die nächste bedenkliche Pleite weitere Tage der Diskussionen um seinen Job - die Bundesligapartie am Samstag gegen Borussia Dortmund könnte schon ein Fußball-Endspiel für den Trainer werden.

Tedesco völlig enttäuscht

Die Profis des vom Krieg geplagten ukrainischen Clubs hielten nach der Partie eine große Fahne mit ihren Landesfarben in die Kamera. Für Schachtjor war es das erste internationale Pflichtspiel seit der russischen Invasion. In der heimischen Liga wird ohne Publikum und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen gespielt.

Marian Schwed (16. Minute/59.), Mychajlo Mudryk (76.) und Lassina Traoré (76.) schockten den Großteil der 41 591 Fans. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Mohamed Simakan (57.) hielt nicht einmal zwei Minuten. „Wir laufen an, machen das 1:1, mit dem nächsten Torschuss fliegt das Ding wieder rein“, klagte Tedesco.

Schon die Leipziger Generalprobe beim 0:4 in Frankfurt war ordentlich misslungen. „Der Trainer kann auch nichts dafür, wenn gar keine Laufbereitschaft vorhanden ist, und die Zweikampfbereitschaft total fehlt“, hatte Clubchef Oliver Mintzlaff kurz vor dem Anpfiff bei DAZN gesagt - und Besserung sowie eine „Reaktion“ gefordert.

Forsberg überraschend auf der Bank

Im für Tedesco ungewöhnlichen 4-4-2-System zeigte sich Leipzig zumindest in den ersten Minuten stabiler, aber nicht deutlich besser. Spielmacher Emil Forsberg saß überraschend zu Beginn auf der Bank, für den verletzten Dani Olmo spielte stattdessen Dominik Szoboszlai. Neuzugang Abdou Diallo kam zu seinem Debüt. Christopher Nkunku scheiterte früh an Schachtjor-Torwart Anatolij Trubin (12.), Nationalspieler Timo Werner entwickelte in der ersten Halbzeit auf der linken Seite kaum Gefahr.