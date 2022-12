Europa-League-Triumph : Hellmann über Eintracht-Erfolge: „Ein Mysterium“

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann hat kurz vor dem Jahreswechsel ein sehr positives Fazit für die vergangenen zwölf Monate gezogen und einen optimistischen Ausblick auf 2023 gegeben.

„Ich kann mich an ein bewegenderes Jahr nicht erinnern, seit ich bei Eintracht Frankfurt bin. Seit Mai und dem Gewinn der Europa League sind wir in einem unglaublichen Dauer-Rush“, sagte Hellmann im Podcast des hessischen Fußball-Bundesligisten. Das kommende Jahr werde die Eintracht „noch einmal voranbringen im Sport, aber auch in der gesamten Emotionalität rund um den Club.“