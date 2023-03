Bundesliga : Herber Rückschlag für Leipzig: Nkunku und Schlager verletzt

Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf zwei Leistungsträger verzichten. Der Club teilte mit, dass sich Christopher Nkunku beim 1:2 bei Borussia Dortmund einen „kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel“ zugezogen hat und vorerst fehlen werde.

Noch schlimmer erwischte es Xaver Schlager. Der österreichische Nationalspieler erlitt eine Syndesmosebandverletzung im rechten Sprunggelenk und wird am Montag operiert.

Nach Timo Werner, Lukas Klostermann und Konrad Laimer ist Schlager bereits der vierte Leipziger Profi, der in dieser Saison eine Verletzung der Syndesmose erleidet. Während es sich bei dem Trio um einen Riss handelte, machte der Club zu Schlagers Verletzung keine näheren Angaben und legte sich bei der Ausfallzeit ebenfalls nicht fest.

Nkunku hatte in Dortmund erstmals seit 111 Tagen wieder in der Startelf gestanden, musste kurz vor Schluss mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Deutschlands Fußballer des Jahres hatte erst Mitte Februar eine schwere Knieverletzung überstanden. In Schlager fehlt nun einer der besten und konstantesten Spieler der vergangenen Monate.