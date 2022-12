Bundesliga : Hertha-Boss erwartet mehr Ruhe mit möglichem neuem Investor

Berlin- Hertha-Präsident Bernstein sieht einem möglichen Einstieg eines neuen Investors mit positiver Spannung entgegen. Eine öffentliche Verabschiedung von Lars Windhorst werde es dagegen wohl nicht geben.

Bernstein, der während seines Urlaubs in den USA dem Unternehmen einen Besuch abgestattet hatte, während in der Vorwoche eine größere Delegation aus den USA in Berlin weilte, spricht von ruhigen, unaufgeregten und sortierten Eindrücken während der drei Tage. „Sie haben ebenso wie wir ihre Hausaufgaben gemacht und bringen an ganz vielen Stellen eine Expertise mit, von der wir durchaus profitieren können. Sie haben ein Netzwerk an Datenanalysten, Finanzexperten, an sportlicher Expertise“, sagte Bernstein, „sie bringen andere Blickwinkel mit. Und ich finde, dass man oft für die beste Entscheidung unterschiedliche Blickwinkel braucht“.