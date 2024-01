2. Liga Hertha-Präsident Bernstein stirbt mit 43 Jahren

Danach baute der in seiner Jugend von Dresden nach Berlin-Marzahn gezogene Bernstein eine Event- und Kommunikationsagentur auf. Auch im Stadion wechselte er den Platz: von der Ostkurve auf die Haupttribüne. Als sich das Ende der immer bleischwerer gewordenen Ära von Vorgänger Werner Gegenbauer abzeichnete, kündigte Bernstein seine Kandidatur an. „Wir waren auf dem besten Weg dahin, den Leuten egal zu werden“, sagte er der dpa Ende 2022 in einem Interview. „Und das war etwas, was ich nicht zulassen konnte, weil es mir das Herz gebrochen hat.“