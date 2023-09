2. Liga Hertha-Torwart Gersbeck droht Haftstrafe

Gersbeck soll einem 22-Jährigen in der Nacht zum 16. Juli in Zell am See Faustschläge und Tritte versetzt haben. Das mutmaßliche Opfer erlitt demnach Frakturen im Gesicht und ein Lidhämatom. Gersbeck hat sich zu den Anschuldigungen bisher nicht öffentlich geäußert. Bei seiner ersten Befragung durch die Polizei unmittelbar nach den Ereignissen hatte er gemäß den Ermittlungsbehörden keine Aussagen gemacht. Im vergangenen August wurde berichtet, dass Gersbeck eine mögliche Zivilrechtsklage durch eine Einigung mit dem vermeintlichen Opfer ausgeräumt habe.