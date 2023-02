Bundesliga : Hertha-Trainer Schwarz in Kontakt mit Ex-Club in Moskau

Hertha-Trainer Schwarz in Kontakt mit Ex-Club in Moskau

Berlin Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat auch ein Jahr nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine den Kontakt zu seinem ehemaligen Verein Dynamo Moskau nicht abbrechen lassen.

Während er vielerorts für den Verbleib kritisiert wurde, war für Schwarz der weitere Aufenthalt um der Menschen willen alternativlos. „Klar waren da Ängste zu spüren. Überall. Bei den ukrainischen Spielern, bei jungen Spielern, die noch wehrpflichtig sind. Was passiert jetzt mit mir? Was ist mit der Familie? Da sind Ängste und Sorgen, weil du nicht abschätzen konntest: Was passiert da jetzt eigentlich?“, hatte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur kurz nach seiner Ankunft in Berlin von den Tagen rund um den russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar erzählt.