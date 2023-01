Bundesliga : Hertha-Trainer Schwarz stützt Plattenhardt: Bleibt Kapitän

Bradenton- Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hält trotz des Fehlens von Marvin Plattenhardt im Trainingslager an seinem Kapitän fest.

„Platte bleibt Kapitän, da werden Themen wild gemischt“, sagte der 44-Jährige in der AMG Academy von Bradenton, in der Hertha bis zum 14. Januar trainiert. „Wir haben frühzeitig Gespräche über seinen Impfstatus geführt.“ Plattenhardt durfte wegen fehlender Impfungen nicht in die USA einreisen. Er trainiert derzeit mit Herthas U23 in Berlin.