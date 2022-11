Bundesliga : Herthas Schwarz fordert mehr Cleverness in der Schlussphase

Stuttgart Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ärgert sich nach der späten 1:2 (1:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart über das sechste Gegentor in der Schlussviertelstunde in dieser Saison.

Dodi Lukebakio hatte für die Berliner nach 19 Minuten zwischenzeitlich ausgeglichen, nachdem Serhou Guirassy den VfB früh in Führung gebracht hatte. In der Nachspielzeit schockte Konstantinos Mavropanos die Hertha nach einem Eckball. „Wir sind nicht mehr so konsequent in die 50:50-Zweikämpfe gegangen. Die Handlungsschnelligkeit hat gefehlt. Mit fehlendem Mut hatte das nichts zu tun“, sagte Schwarz.