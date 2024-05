2. Liga „Herz blubbert“: Neuer HSV-Chef Kuntz setzt auf Baumgart

HSV-Aufsichtsratschef Michael Papenfuß erklärte, dass sich das Kontrollgremium schon am Ende der Hinrunde mit der Frage beschäftigt hatte, was zu tun sei, wenn die Rückkehr in die Bundesliga zum sechsten Mal misslingt und der HSV als neuer Zweitliga-Dino in sein siebtes Jahr im Unterhaus geht. Im Frühjahr sei dann eine Shortlist erstellt worden. Ein mögliches Szenario sei es auch gewesen, Kuntz als Trainer unter Vorstand Boldt zu installieren.