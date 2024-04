Eredivisie Historische Pleite: Ajax Amsterdam verliert 0:6 in Rotterdam

Für Amsterdam war es die zweite bittere Pleite gegen Feyenoord in dieser Saison, denn bereits das skandalöse Hinspiel ging mit 0:4 verloren. Im vergangenen September war die an einem Sonntag ausgetragene Partie in Amsterdam aufgrund von Krawallen durch Ajax-Fans abgebrochen worden, obwohl Gästefans gar nicht erst zugelassen worden waren. Das Spiel wurde am folgenden Mittwoch ohne Zuschauer fortgeführt. Auch gut fünf Monate zuvor war es nach einer Wurfattacke auf den damaligen Ajax-Profi Davy Klassen zu einer halbstündigen Spielunterbrechung gekommen.