Fußball-WM : Hitzlsperger: WM-Boykott keine konstruktive Lösung mehr

Berlin Über die Fußball-WM in Katar wird auch kurz vor dem Anpfiff weiter heftig diskutiert. Der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger äußert sich zu den anhaltenden Boykottforderungen.

„Die Stadien stehen, es ist alles hergerichtet und der Schaden, wie etwa die Todesopfer im Zusammenhang mit dem Bau der Stadien, nicht mehr zu reparieren“, sagte der 40 Jahre alte ehemalige Nationalspieler in einem Interview dem Portal „t-online.de“. „Wir sind an einem Punkt, an dem wir weiter Missstände ansprechen und daran appellieren müssen, dass es so, wie die WM zustande gekommen ist, nicht geht.“